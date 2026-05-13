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13 may 2026 Actualizado 17:16

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La Procuraduría General de la Nación formula pliego de cargos contra exalcalde de Viterbo, Caldas

Por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio para mejoramiento de escenarios deportivos y por, posiblemente, contratar una junta de acción comunal para realizar el mantenimiento de la plaza de mercado.

Panorámica del municipio de Viterbo, Caldas. Foto suministrada.

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Viterbo

El primer caso que indica la Procuraduría General de la Nación sobre la formulación de pliegos contra el exalcalde de Viterbo (Caldas), Jhon Mario Giraldo Arrubla, es por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio solidario para ejecutar labores de mantenimiento de seis escenarios deportivos en el municipio.

En el segundo cargo, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, señaló que el exmandatario municipal, posiblemente, contrató una junta de acción comunal para realizar el mantenimiento de la plaza de mercado, pero pasando por alto que dicha organización carecía de jurisdicción territorial y competencia estatutaria.

El Ministerio público indicó que en ambos casos, el exalcalde habría transgredido el ordenamiento jurídico y desconocido que los convenios solidarios están sujetos a la territorialidad y representatividad de la comunidad donde se desarrolla el proyecto y los límites geográficos definidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial.

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De manera provisional, la supuesta conducta de los dos cargos proferidos son calificados como falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave.

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