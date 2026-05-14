Secretaría de Educación de Manizales activa actuaciones complementarias a raíz de denuncia del PAE

Manizales

El operador del PAE en la capital caldense aplicará unos planes de mejoramiento de acuerdo a la verificación hecha por el personal encargado de la Secretaría de Educación, por ese motivo iniciará el debido proceso para conocer si se llega a una sanción de alcance administrativo o sancionatorio.

“Verificamos las denuncias hechas por la veeduría, constatamos que la carne no se transportaba en recipientes adecuados, sin embargo, llegaba a las instituciones con una temperatura inferior a los 4 grados empacada al vacío, lo que reduce los riesgos. No es verdad que los alimentos se mezclen, hay una bodega de cuarto frío; en Colombia hay una normatividad detallada sobre el manejo, transporte, almacenamiento y procesamiento de alimentos cumpliendo las condiciones”, explica Andrés Felipe Betancourth, jefe de la cartera municipal.

Supuestos productos cárnicos vencidos

El funcionario se refirió a la fecha de vencimiento de los productos cárnicos, explicó que estaba en la bodega para que el proveedor la recogiera y la eliminara, según la norma, es decir, no iba dirigida a los estudiantes.

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“El operador no puede desnaturalizar los alimentos vencidos, la disposición final le compete al proveedor, quien debe recoger en la planta el alimento para efectuarlo. Tal vez en un colegio, los niños salieron temprano o hay comida que se queda, no se consume, la obligación es que llegue a la planta para que el proveedor la recoja y se destruya, pero eso no significa que se dé comida vencida a los estudiantes”, argumenta el secretario Betancourth.

Porción servida a estudiantes y propuesta de suspensión del PAE

En relación al gramaje, Betancourth explicó que en las verificaciones que han realizado sucede con las frutas, por lo que procuran garantizar la cantidad adecuada en los refrigerios y comida caliente. Además, se pronunció sobre la petición de suspender el PAE.

“Nos ha ocurrido con la fruta, principalmente. En la minuta se establece cuánto debe consumir un niño garantizando servir las porciones necesarias. Por ejemplo, un menor debe consumir 200 gramos de fruta, pero hay una que pesa 100 g, entonces se le sirven dos porciones. Esa afirmación de suspender el PAE es impertinente y hasta irresponsable, porque significa suspender 18.000 almuerzos diarios que tenemos y 14.000 refrigerios, sería un alto impacto negativo”, señala Andrés Felipe Betancourth.

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La cobertura del programa de alimentación escolar en la capital del departamento de Caldas es del 94 % que se brinda en 92 sedes educativas.