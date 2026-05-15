Cae alias “Gorra”, señalado de ordenar homicidios para expandir al Clan del Golfo en el Valle

En zona urbana de Jamundí fue capturado Carlos Arturo Bonilla Montaño, alias “Gorra”, señalado presunto cabecilla del componente de crimen focalizado de una estructura del Clan del Golfo con injerencia en el Valle del Cauca.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Gorra” sería el encargado de dirigir acciones criminales en el norte del departamento, donde presuntamente ordenaba homicidios para mantener el control territorial y eliminar organizaciones rivales.

Las autoridades señalaron que también coordinaba el reclutamiento de estructuras delincuenciales locales para fortalecer la presencia del grupo armado en zonas urbanas del Valle del Cauca.

Según la investigación, el capturado tendría bajo su mando a cerca de 94 integrantes, quienes estarían vinculados a actividades de microtráfico, tráfico de armas de fuego y cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes de la región.

Alias “Gorra” fue presentado ante un juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por concierto para delinquir agravado.