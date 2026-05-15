Conductor borracho huyó tras arrollar motociclistas en Cali: dejó seis heridos y fue capturado

Momentos de tensión se vivieron en Cali luego de que un conductor de un furgón protagonizara una persecución por varias vías de la ciudad tras verse involucrado en un accidente de tránsito que dejó múltiples personas lesionadas.

El reporte inicial indicó que el vehículo colisionó contra dos motociclistas, dejándolos heridos. Después del impacto, el conductor huyó del lugar y continuó su recorrido por la Autopista Suroriental en sentido sur-norte.

Tras recibir la alerta, el Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad activó un operativo junto a unidades de la Policía para intentar interceptar el vehículo.

“El vehículo emprende la huida por toda la autopista hacia el oriente de la ciudad. Asimismo, varios conductores de motocicleta en la zona y otros vehículos van detrás de este furgón, apoyando a las autoridades para lograr detenerlo”, relató Duvier Ossa.

Durante la persecución, el conductor volvió a chocar contra otras dos motocicletas a la altura de la carrera 23 con calle 43, dejando nuevamente lesionados a sus ocupantes. Pese a ello, continuó avanzando hasta la carrera 23 con calle 44, donde finalmente fue detenido por ciudadanos y uniformados de la Policía.

En medio de la captura, varias personas intentaron agredir al conductor. Posteriormente, unidades de criminalística de la Secretaría de Movilidad le practicaron una prueba de alcoholemia que confirmó que se encontraba en estado de embriaguez.

Según las autoridades, en total seis personas resultaron lesionadas y varios vehículos terminaron con daños durante el recorrido de la persecución.

El hombre fue capturado por el delito de lesiones personales y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.