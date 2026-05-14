Vicente Fernández es homenajeado por grandes figuras del regional mexicano en nuevo álbum de duetos

Este jueves se conoció la noticia del lanzamiento de un nuevo álbum de duetos en homenaje al fallecido Vicente Fernández, con varias figuras de la música regional mexicana.

El anuncio del disco ‘Tributo al Rey con Banda’ se hizo en el Rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara, México, el lugar donde el “Charro de Huentitán” vivió y ahora descansa en paz.

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El álbum tiene un total de 12 canciones y tardó un año y medio en completarse, desde la selección de las canciones hasta el lanzamiento del disco.

El álbum incluye sencillos previamente publicados como “El Rey”, con su hijo, Alejandro Fernández.

Otras colaboraciones incluidas en el disco son con Ángela Aguilar en “La Ley del Monte”, Edén Muñoz en “Lástima Que Seas Ajena”, Christian Nodal en “Estos Celos”, Banda El Recodo en “La Diferencia”, Yuri en “Cuatro Vidas” y La Arrolladora Banda El Limón en “De Qué Manera Te Olvido”, entre otros.

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Otro de los hijos del artista, Vicente Fernández Abarca, es productor ejecutivo del proyecto.

Este nuevo proyecto estará disponible a partir de hoy jueves a las 8:00 de la noche hora del Este.