Canciones de Beyoncé y José Feliciano son incluidas en la Biblioteca del Congreso de los EE. UU.

Este jueves, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos ha seleccionado la canción “Single Ladies (Put a Ring On It)” de Beyoncé y el álbum ’1989′ de Taylor Swift, entre otros, para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones en 2026.

El bibliotecario interino del Congreso, Robert R. Newlen, nombró hoy 25 grabaciones como tesoros sonoros dignos de ser preservados para siempre, según su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación.

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La promoción de 2026 de homenajeados abarca 70 años de música y sonido grabado, incluyendo: el sencillo de The Byrds “Turn! Turn! Turn! (To Everything There is a Season)”, “Midnight Train to Georgia” de Gladys Knight and the Pips, “Modern Sounds in Country and Western Music” de Ray Charles y el querido clásico navideño de José Feliciano, “Feliz Navidad”.

Entre los sencillos seleccionados de las décadas de 1940 y 1950 se incluyen “Put Your Head on My Shoulder” de Paul Anka y “Mambo No. 5” de Pérez Prado, entre otros.

El público realizó más de 3.000 nominaciones de grabaciones para ser consideradas este año.

La agrupación de rock Weezer fue uno de las artistas más nominados.

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Las selecciones de 2026 marcan las primeras grabaciones de Swift y Beyoncé elegidas para el registro.

Las grabaciones seleccionadas este año para el Registro Nacional de Grabaciones elevan a 700 el número de títulos registrados, lo que representa una pequeña parte de la vasta colección de grabaciones sonoras de la biblioteca nacional, que cuenta con casi 4 millones de artículos.