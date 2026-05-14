Se conocen pruebas de supervivencia de soldados secuestrados en Nariño

Pasto-Nariño

A través de un video se conoció una nueva prueba de supervivencia de los soldados Jason Javier García Rodríguez y Brayan Sebastían, Ruiz Toro secuestrados en agosto del 2025 en el corregimiento de Damasco en el municipio de Cumbitara en medio de enfrentamientos con grupos ilegales.

Los uniformados oriundos de Lorica -Córdoba- y de Florencia Caquetá, fueron secuestrados el 25 y 16 de agosto de 2025 respectivamente. Ellos hacen parte del Batallón de Despliegue rápido número 5, FURA 2.

En el video se los observa en buena condición física y portando uniforme camuflado. Aseguran que están en buenas condiciones de salud y que han recibido un buen trato por parte de sus secuestradores.

En su intervención además cuestionan la falta de respuesta del Gobierno Nacional para lograr su liberación, indicando que han enviado cuatro videos de supervivencia sin que haya una respuesta distinta a la ofensiva militar en contra de las Farc.

Los soldados piden que se adelanten diálogos para su pronta liberación y enviaron un mensaje a sus seres queridos para que continúen orando por su regreso.

“En todo este tiempo, le hemos enviado 4 videos y en la cual el Estado no se ha pronunciado por ningún medio. y solo nuestros familiares son los que han velado por nuestra liberación. En cambio, el Estado se ha pronunciado solamente haciendo tareas ofensivas, haciendo bombardeos, sin importarles que un prisionero de guerra quede en medio de ellos” asegura uno de los militares.