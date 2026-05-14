Kevin Mier quedó en el centro de las críticas tras grosero error en semifinales ante Chivas

El arquero colombiano Kevin Mier tuvo una noche difícil en el empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara por la ida de las semifinales del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano. El guardameta antioqueño fue uno de los protagonistas del compromiso, aunque por una acción desafortunada que terminó condicionando el desarrollo del partido para la ‘Máquina Cementera’.

El encuentro disputado en el estadio Banorte (Azteca) comenzó con un ritmo parejo y con ambos equipos alternando el dominio del balón. Cruz Azul intentó imponer condiciones durante los primeros minutos, pero poco a poco Guadalajara fue creciendo en el partido y empezó a generar peligro en el arco defendido por Mier.

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La jugada que marcó el compromiso llegó al minuto 29. En una acción aparentemente controlable, Kevin Mier rechazó de manera incómoda un remate que no representaba mayor dificultad. Sin embargo, el balón quedó servido dentro del área y Santiago Sandoval aprovechó el rebote para enviar la pelota al fondo de la red y decretar el 1-0 parcial para las Chivas. El error del colombiano generó una inmediata reacción en las tribunas, donde parte de la afición celeste mostró su inconformidad con silbidos y críticas hacia el portero.

Vea aquí el error de Kevin Mier:

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A pesar del golpe anímico, Cruz Azul logró reaccionar antes de que el partido se complicara aún más. El mediocampista Carlos Rodríguez apareció para marcar el empate y devolverle tranquilidad al equipo dirigido por Joel Huiqui. Sin embargo, Guadalajara volvió a ponerse arriba en el marcador y parecía encaminarse a una victoria importante en casa.

Cuando el panorama lucía complicado para la ‘Máquina’, el conjunto capitalino encontró un penal a favor que fue convertido por Christian Ebere para sellar el definitivo 2-2. El empate permitió que Cruz Azul evitara una derrota en la ida y mantuviera viva la ilusión de clasificar a la final.

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Ahora, el equipo de Kevin Mier deberá buscar la victoria en el partido de vuelta que se disputará en el estadio Jalisco. El panorama no será sencillo, ya que un empate global favorecería a Guadalajara por haber terminado en mejor posición durante la fase regular del campeonato.