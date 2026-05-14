El conflicto armado no cede, Nariño reportó más de nueve mil personas desplazadas en el 2025

Pasto-Nariño

“La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el Comité Internacional de la Curz Roja-CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población civil”, asegura Olivier Dubois, el jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá en el documento de análisis de la situación humanitaria en Colombia durante el año inmediatamente anterior.

El impacto en la población civil y las constantes violaciones al Derecho Internacional Humanitario son las principales preocupaciones expresadas en el análisis que recoge el organismo, en el cual advierte un deterioro que no se da solo por la forma cómo se han intensificado las hostilidades, sino también por la forma en que se condujeron y por el trato que recibió la población civil.

En el caso de Nariño, el CICR reportó un total de 9.130 personas desplazadas de manera individual y 6.454 personas desplazadas masivamente, según cifras aportadas por la Unidad para las Víctimas.

Más información Informe del CICR revela 152 víctimas por explosivos y miles de desplazados y confinados en Antioquia El incumplimiento del DIH agravó la situación humanitaria en Colombia en 2025.

El confinamiento también afectó a la población civil, con un total de 1.621 personas que padecieron este flagelo. Adicional a esto se reportaron 13 nuevos casos de desapariciones documentadas por el propio CICR.

El uso de artefactos no convencionales también generó afectación a un total de 39 personas, que murieron o resultaron heridas.

La Misión Medica, no escapó a los efectos de la violencia por cuenta del conflicto armado. Se documentó un total de 10 actos violentos contra la asistencia de salud de acuerdo con lo informado por la Mesa Nacional de Misión Médica.

Ante este y el panorama en el resto del país, el CICR recordó que el respeto del DIH no es opcional. “Las partes en conflicto deben evitar, en la medida de los posible, los enfrentamientos en zonas pobladas, adoptar todas las precauciones factibles para proteger a la población civil y abstenerse de emplear medios y métodos de guerra con efectos indiscriminados o que causen daños excesivos o sufrimientos innecesarios”: se asegura en el informe