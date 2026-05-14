Autoridades investigan la muerte de un patrullero de la Policía en la estación de Los Mártires

Por medio de un comunicado la Policía Nacional lamentó el fallecimiento de un uniformado adscrito al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En horas de la noche de este miércoles, 13 de mayo, en una unidad policial de la localidad de Los Mártires, un uniformado, al interior de un baño y, al parecer utilizando su arma de dotación se habría autolesionado y producto de este hecho falleció.

“De manera inmediata, se activaron los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quien asumió la investigación y adelanta las labores de policía judicial correspondientes para esclarecer estos hechos”, informó la Policía.

Así mismo, se inició una indagación previa por parte de la Inspección General y Justicia Penal Militar

“La Institución dispuso de un acompañamiento integral a la familia y expresa su solidaridad a sus seres queridos, amigos y compañeros del señor Patrullero de Policía Julián David Benítez Zarate”.