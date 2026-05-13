Ejército responsabilizó a ‘Caicedo’ por ataque con campo minado que dejó 4 soldados asesinados

El Ejército responsabilizó a alias ‘Caicedo’, identificado como Royzón de Jesús González, cabecilla de una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias Farc, por el ataque con explosivos que dejó cuatro soldados asesinados en zona rural de San José del Guaviare.

Según confirmó el Brigadier General Mario Geovanni Contreras Guineme, Comandante de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional, los militares hacían parte de un pelotón que adelantaba movimientos tácticos para adoptar el dispositivo de seguridad del Plan Democracia, con el objetivo de custodiar puestos de votación y garantizar la seguridad durante las elecciones del próximo 31 de mayo.

Los uniformados fueron víctimas de la activación de artefactos explosivos improvisados instalados en la vereda Buenos Aires. Además de los cuatro soldados asesinados, otros tres militares resultaron heridos y fueron evacuados hacia San José del Guaviare, donde reciben atención médica especializada.

“El bandido que prácticamente es el cabecilla de esta estructura es Royzón de Jesús González, alias ‘Caicedo’, un bandido bastante beligerante en la región que ha venido afectando no solamente al Ejército sino también a la población civil, sembrando de forma indiscriminada artefactos explosivos”, aseguró el comandante militar.

El Ejército señaló que las operaciones continúan en la zona para ubicar a los responsables y golpear las capacidades armadas y económicas de esa estructura ilegal, señalada de delinquir en el suroriente colombiano bajo el mando de alias ‘Calarcá’.