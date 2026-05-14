Justicia Penal Militar concluyó que la muerte de cadete en el ARC Gloria fue accidente

La Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció la preclusión de la investigación por la muerte del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien falleció durante una maniobra de entrenamiento a bordo del buque escuela ARC Gloria.

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Los hechos ocurrieron durante la ejecución de la maniobra conocida como “subida por alto”, una práctica realizada como parte del entrenamiento naval.

De acuerdo con la investigación reizada por la Fiscalía 2223 Especializada, el joven perdió el control de su cuerpo durante la escalada, quedó paralizado y no logró asegurar su arnés, lo que ocasionó su deceso.

Durante la audiencia, se estableció que el caso se enmarca en una causal de ausencia de responsabilidad sustentada en la autopuesta en riesgo del grumete y en una situación de fuerza mayor o caso fortuito.

Además, las autoridades concluyeron que el Marinero Primero Davon Brandon Nelson Williams, instructor encargado de la maniobra, actuó conforme a los protocolos y procedimientos establecidos para este tipo de entrenamientos.

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Con base en los elementos materiales probatorios y la evidencia recopilada por Policía Judicial, el Juez 1202 Especializado avaló la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía y ordenó cerrar la investigación.