Los amantes del café tienen una cita en Villa de Leyva del 15 al 18 de mayo
Los asistentes podrán disfrutar de cafés de Colombia, Panamá, Venezuela, Costa Rica y México
Villa de Leyva
Todo está listo en Villa de Leyva para el primer festival del café que se realizará del 15 al 18 de mayo con invitados de cinco países.
La secretaria de Turismo de Villa de Leyva, Laura Fuya entregó detalles de la programación y los invitados especiales.
“Se trata de una experiencia que nos invita a la cultura del café alrededor del patrimonio que tenemos en Villa de Leyva. Panamá en nuestro país invitado de honor porque también Panamá tiene el mejor café del mundo, por eso nuestro invitado en este festival, también tenemos invitados especiales de Venezuela, Costa Rica y México y por supuesto la participación de Colombia y 45 municipios del departamento”.
Lucía Londoño, es la directora ejecutiva del festival contó las razones por las cuales en Boyacá cada día aumenta el número de municipios que se dedican al cultivo del café.
“Cuando se perfilan los cafés, cuando se califica esa calidad del grano muchos otros cultivadores se han sumado a ser cafeteros también”.
¿Qué características debe tener un café para ser catalogado como especial?
“Un café especial es el que supera ese promedio de un café comercial estándar. Es, cuando tiene esas características que sentimos en la boca cuando lo probamos, cuando tiene unas notas particulares, ahí empieza a ser un café especial”.
En el festival se realizarán catas para no conocedores, muestras comerciales, demostraciones de barismo, cursos, talleres, certificados. Toda la agenda es gratuita y las actividades se concentrará en su mayoría en el Claustro de San Francisco, talleres en el hotel Mesón de los Virreyes y una rueda de negocios.
Esta es la programación
Viernes 15 de mayo
Como reconocer un café 100% colombiano.
Salud del suelo: Importancia de nutrición completa y balanceada para la calidad de la taza
El café mexicano
Panamá ante el mundo: Integración del turismo y café de renombre como oportunidad país
Café con propósito
Sábado 16 de mayo
La fascinante historia del café a través de los tiempos
Nutrición de cultivos basados en análisis de laboratorio.
El fascinante mundo del café cultivado a la altura de Villa de Leyva
El ABC de tu nuevo emprendimiento
Tu cerebro también bebe café· Psicología y Salud en cada sorbo
Investigación en calidad diferencial ligada al territorio del café de Boyacá
Café y salud sin extremos
Contexto de los Cafés Especiales de Boyacá
El barista del ser
Taller de métodos de filtrado
Cómo reconocer un café 100% colombiano.
Domingo 17 de mayo
El mágico cacao y su fascinante historia
Sembrar salud, cosechar futuro
Del origen al valor: la voz de una mujer que transforma el café
STARBUCKS· La historia de un café que cambió al mundo.
Inteligencia Artificial con Neurociencia: Una dupla ganadora para impulsar el negocio del café.
La mejor taza de café
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...