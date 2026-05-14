Los amantes del café tienen una cita en Villa de Leyva del 15 al 18 de mayo

Este fin de semana Villa de Leyva le abre sus puertas al Primer Festival del Café, en el que participarán expertos en café de Colombia y el exterior.

Villa de Leyva

Todo está listo en Villa de Leyva para el primer festival del café que se realizará del 15 al 18 de mayo con invitados de cinco países.

La secretaria de Turismo de Villa de Leyva, Laura Fuya entregó detalles de la programación y los invitados especiales.

“Se trata de una experiencia que nos invita a la cultura del café alrededor del patrimonio que tenemos en Villa de Leyva. Panamá en nuestro país invitado de honor porque también Panamá tiene el mejor café del mundo, por eso nuestro invitado en este festival, también tenemos invitados especiales de Venezuela, Costa Rica y México y por supuesto la participación de Colombia y 45 municipios del departamento”.

Lucía Londoño, es la directora ejecutiva del festival contó las razones por las cuales en Boyacá cada día aumenta el número de municipios que se dedican al cultivo del café.

“Cuando se perfilan los cafés, cuando se califica esa calidad del grano muchos otros cultivadores se han sumado a ser cafeteros también”.

¿Qué características debe tener un café para ser catalogado como especial?

“Un café especial es el que supera ese promedio de un café comercial estándar. Es, cuando tiene esas características que sentimos en la boca cuando lo probamos, cuando tiene unas notas particulares, ahí empieza a ser un café especial”.

En el festival se realizarán catas para no conocedores, muestras comerciales, demostraciones de barismo, cursos, talleres, certificados. Toda la agenda es gratuita y las actividades se concentrará en su mayoría en el Claustro de San Francisco, talleres en el hotel Mesón de los Virreyes y una rueda de negocios.

Esta es la programación

Viernes 15 de mayo

Como reconocer un café 100% colombiano.

Salud del suelo: Importancia de nutrición completa y balanceada para la calidad de la taza

El café mexicano

Panamá ante el mundo: Integración del turismo y café de renombre como oportunidad país

Café con propósito

Sábado 16 de mayo

La fascinante historia del café a través de los tiempos

Nutrición de cultivos basados en análisis de laboratorio.

El fascinante mundo del café cultivado a la altura de Villa de Leyva

El ABC de tu nuevo emprendimiento

Tu cerebro también bebe café· Psicología y Salud en cada sorbo

Investigación en calidad diferencial ligada al territorio del café de Boyacá

Café y salud sin extremos

Contexto de los Cafés Especiales de Boyacá

El barista del ser

Taller de métodos de filtrado

Cómo reconocer un café 100% colombiano.

Domingo 17 de mayo

El mágico cacao y su fascinante historia

Sembrar salud, cosechar futuro

Del origen al valor: la voz de una mujer que transforma el café

STARBUCKS· La historia de un café que cambió al mundo.

Inteligencia Artificial con Neurociencia: Una dupla ganadora para impulsar el negocio del café.

La mejor taza de café