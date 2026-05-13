Se entregó hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’: movía más de $5 mil millones mensuales

En Villavicencio, Meta, tropas del Ejército lograron el sometimiento a la justicia de un cabecilla de finanzas de la estructura 39 ‘Arcesio Niño’ de las disidencias Farc que delinquen en los Llanos Orientales.

Según información militar conocida por Caracol Radio, el hombre era considerado uno de los integrantes con mayor trayectoria dentro del Bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’ y tenía la capacidad de moverse entre diferentes estructuras criminales en Guaviare, Meta y otras zonas del oriente del país.

Fuentes de inteligencia aseguran que coordinaba movimientos de dinero producto de economías ilegales relacionadas con extorsión, minería ilegal y otras rentas criminales que llegaban a superar los 5 mil millones de pesos mensuales para las disidencias Farc.

De acuerdo con el reporte, llevaba cerca de 33 años dentro de grupos armados organizados y durante ese tiempo recibió entrenamiento militar para fortalecer principalmente la estructura 39 ‘Arcesio Niño’.

Además, entre agosto de 2024 y julio de 2025 se desempeñó como cabecilla principal de la estructura 44 ‘Antonio Ricaurte’ en el departamento del Guaviare.