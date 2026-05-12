Investigan muerte de una mujer por disparo en una reunión donde estaban dos policías en Caquetá

La muerte de Geraldin Velásquez Velásquez, registrada en la madrugada del lunes 11 de mayo en el barrio La Industrial, del municipio de El Doncello, Caquetá, es investigada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Según la información conocida hasta ahora, la mujer recibió una herida con arma de fuego dentro de una vivienda donde se encontraban departiendo dos mujeres y dos hombres, estos últimos policías activos adscritos a la Unidad Básica de Carabineros del municipio.

El caso generó una investigación paralela por parte de la Justicia Penal Militar, luego de que se conociera que los uniformados habrían salido de la zona donde debían prestar servicio. La Policía confirmó además que en el lugar fue encontrada un arma de fuego que sería clave para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades adelantan actos urgentes y recolección de pruebas para establecer quién accionó el arma y las circunstancias en las que murió la mujer dentro de la vivienda donde compartía con los uniformados.