Intereses privados y tubería de galleta: causas de escasez de agua en Cartagena, según líder comunal
John Barrios, un líder comunal, ha levantado su voz para denunciar la crítica situación que afecta a miles de hogares en Cartagena.
Intereses privados y tubería de galleta: causas de escasez de agua en Cartagena, según líder comunal
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...