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13 may 2026 Actualizado 17:14

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Aguas de Cartagena entrega recomendaciones para hacer uso eficiente del servicio

La compañía continuará informando oportunamente sobre la programación de los cortes

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Con el propósito de acompañar a la ciudadanía durante el ajuste temporal en la distribución del servicio y promover hábitos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, Aguas de Cartagena comparte recomendaciones para su consumo responsable:

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* Reducir el tiempo de ducha.

* Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se enjabonan los platos.

* Utilizar baldes en lugar de mangueras para labores de limpieza.

* Reutilizar agua en actividades domésticas.

* Usar la lavadora con carga completa.

* Revisar periódicamente posibles fugas en llaves, sanitarios y tuberías.

Asimismo, Aguas de Cartagena recomienda a los usuarios consultar los horarios oficiales del servicio para planificar actividades como el lavado de ropa, el almacenamiento básico de agua y otras rutinas domésticas.

La empresa recuerda que los barrios y sectores que no estén dentro de la programación establecida no requieren almacenar agua preventivamente.

En las zonas programadas, se recomienda hacer un uso racional del recurso y almacenar únicamente las cantidades necesarias para las actividades básicas del hogar.

También se invita a la ciudadanía a almacenar agua bajo condiciones higiénicas adecuadas, utilizando recipientes limpios y debidamente tapados para evitar contaminación o malos olores.

La programación de barrios y sectores puede consultarse en la página web de Aguas de Cartagena www.acuacar.com, en la sección “Mantenimientos programados”, y en las redes sociales oficiales de la empresa: Facebook: Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., Instagram: Aguas de Cartagena y X: @Acuacar.

La compañía continuará informando oportunamente sobre la programación del servicio y reitera su compromiso con las acciones necesarias para optimizar el sistema.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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