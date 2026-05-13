Sin fecha de terminación: Racionamiento de agua en Cartagena dependerá de lluvias y ola de calor

La actual contingencia en el suministro de agua potable en Cartagena se mantiene sin una fecha definida de finalización. De acuerdo con las declaraciones del gerente general de Aguas de Cartagena, Jhon Montoya, la superación de esta situación excepcional depende directamente de factores climáticos, como la disminución de la intensa ola de calor y la aparición de episodios de lluvia en la zona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La problemática radica en la Planta de Tratamiento El Bosque, la cual abastece al 90% de la ciudad. Aunque la planta se encuentra trabajando al 100% de su capacidad instalada, el agua captada de la fuente original presenta condiciones que obligan a optimizar los procesos de purificación. Esta exigencia técnica, necesaria para garantizar la calidad del líquido que llega a los hogares, reduce la capacidad de producción de metros cúbicos, obligando a mantener los ciclos de racionamiento.

Acciones de mitigación y tecnología

Para agilizar la recuperación del sistema, la empresa adelanta un proceso de biorremediación mediante la aplicación de oxidantes que combaten bacterias específicas. Asimismo, se han instalado boyas ultrasónicas en la fuente de captación para inhibir la floración de algas, principal factor que está dificultando el proceso de tratamiento habitual.

Respecto a la estabilidad del sistema frente a los recientes problemas de energía en la región Caribe, Montoya aclaró que, mientras no se afecte el sistema de transmisión nacional, no se prevé un impacto directo en el bombeo de agua, calificando el apagón de hace unas semanas como un evento aislado y excepcional que no debería repetirse bajo condiciones normales de operación.

Soluciones estructurales a largo plazo

Como medida definitiva para reducir la vulnerabilidad de la Planta El Bosque, el Distrito y Aguas de Cartagena iniciarán en junio una serie de obras estratégicas de infraestructura. El plan contempla el traslado del abastecimiento de varios sectores hacia la planta ubicada en Pasacaballos, en el Cerro.

Estas obras incluyen la instalación de 11 kilómetros de redes matrices (con diámetros de 1.000 y 500 milímetros) que conectarán sectores desde Parque América hasta Nelson Mandela, y de Policarpa hasta Bellavista. Aunque estos trabajos tardarán aproximadamente un año en ejecutarse, representan la solución total para que la ciudad pueda convivir con fenómenos climáticos complejos sin afectar la continuidad del servicio.

Por ahora, las mesas de trabajo con la Alcaldía de Cartagena continúan para definir las tareas diarias de cara a la eventualidad climática.