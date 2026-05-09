Aguas de Cartagena anuncia racionamiento de agua en la ciudad a partir del lunes 11 de mayo

La crisis por el suministro de agua en Cartagena escala a un nuevo nivel de restricción. A través de un comunicado oficial, la empresa Aguas de Cartagena confirmó que a partir del próximo lunes 11 de mayo de 2026 comenzará a regir una medida de racionamiento en toda la ciudad, una decisión operativa que busca estabilizar el sistema ante la imposibilidad de mantener el servicio de manera continua.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La compañía explicó que esta contingencia se debe a factores críticos que han reducido la capacidad de producción en la planta de tratamiento. Entre las causas principales destacan las variaciones inesperadas en la calidad del agua cruda captada, lo que obliga a realizar lavados de filtros mucho más frecuentes para asegurar la potabilidad. A esto se suma el preocupante incremento de conexiones ilegales y un aumento desmedido en la demanda del servicio que el sistema actual ya no logra soportar.

Detalles de los cortes

Aunque el anuncio ya es oficial, la incertidumbre sobre cuáles barrios se quedarán sin agua y en qué horarios se despejará en las próximas horas, tiempo en que Aguas de Cartagena entregará el cronograma detallado de las suspensiones programadas y sectorizadas. La programación completa será publicada en la página web institucional para consulta de todos los usuarios.

La empresa reiteró que el racionamiento es una medida necesaria para lograr un abastecimiento equitativo en el marco de la actual emergencia. Mientras tanto, se mantienen en firme los proyectos de mediano plazo para la expansión de la red, aunque la comunidad exige soluciones inmediatas ante la falta de presión que ya afecta a miles de hogares.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, desde ya, comenzar a hacer un uso estrictamente responsable del recurso para mitigar el impacto de los cortes que iniciarán la próxima semana.