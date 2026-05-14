Horóscopo del profesor Salomón HOY 14 de mayo de 2026: Tauro y Virgo, cuiden sus gastos y dinero

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles 14 de mayo de 2026, donde dos de los signos de tierra (Tauro y Virgo) deben saber administrar sus ingresos en caso de un posible infortunio, mientras que Capricornio y Sagitario tendrán buenas noticias en sus relaciones sentimentales.

El 14 (1+4=5) destaca por ser el número del amor. A quienes nacen en este día se les considera personas a las que les suceden grandes milagros en su vida, que son muy acomedidas por su corazón y forma de ser. Por lo tanto, tienen las puertas abiertas para poder lograr en este año gran parte de las metas que se proponen. Su número es el 3690.

Como recomendación del profesor Salomón, ponga un poquito de azúcar en un plato y ponga una vela blanca en medio de este. Enciéndala y deje que se consuma para que se endulce con la prosperidad y riqueza en este año que comienza para ustedes.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el blanco .

. El número, 7094 .

. La fruta para comer: pera.

Finalmente, recuerde que la luna se encuentra en fase de cuarto menguante, que simboliza una época de cambios en su vida, todo para mejor.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Los arcanos predicen que muchas personas de este signo tendrán un viaje, en mayor parte debido al puente festivo del 18 de mayo. También vendrán oportunidades de trabajo, pero el profesor Salomón recomienda que no tome una decisión apresurada si ve que esta oportunidad no se ve concreta o bien estructurada. No se deje inflar el pensamiento.

Número: 0274

Tauro

¡OJO, Tauro! Balancee y administre bien las cosas en todo lo que tenga que ver con la parte de dinero. Si bien a veces vive de mal genio debido a la presión por mantener estables a sus cercanos, debe saber que cada persona tiene que vivir su proceso. No se hunda por mantener a flote a otras personas. Todos tienen capacidad de aportar y sustentarse a su manera. Priorícese a usted mismo(a).

Número: 3650

Géminis

Prepárense, geminianos, porque para muchos se viene un viaje y va a ser en un sitio agradable. Allí van a tener una oportunidad de cargar sus energías, cosa muy necesaria pues, para algunos integrantes de esta casa, es un momento difícil, al estar viviendo una crisis emocional que deben estabilizar.

Número: 9815

Cáncer

Cáncer, no es momento de evadirse; debe tomar las riendas de su vida. No espere que todo el mundo le solucione ni nada. Asuma la responsabilidad de lo que hace, de lo que quiere y hacia dónde va, y tampoco permita que otras personas le manden u organicen sus prioridades. Usted dirá: “Pero, ¿qué pasará con mi economía?" En caso de tomar una decisión radical, mas no se afane, porque usted siempre se salva; de una u otra manera le llega para su subsistencia. Demuestre carácter.

Número: 1852

Leo

Se viene el pago de un dinero para algunos leoninos, que traerá estabilidad económica para su hogar. Debido a esto, algunos van a estar comprando o vendiendo algo relacionado a un medio de transporte y no se preocupen, pues esto tendrá éxito y verán buenos resultados.

Número: 1114

Virgo

Virginianos, al igual que la casa de Tauro, deben saber distribuir y ahorrar una parte de todo lo que vayan recibiendo. En relación con esto, algunos integrantes de este signo deben tener mucho cuidado, pues algo estará pasando en la parte de salud. Revísese o preste atención a cualquier señal de alerta y aproveche lo que ahorre para no pasar penas.

Número: 0344

Libra

No le dé vueltas, Libra, los arcanos dicen que debe trabajar bastante en la empresa, negocio o proyecto que quiera llevar a cabo, pues esto será lo único que dará resultado y solución. Esto le dará una recompensa a nivel económico, así que dese este reto porque usted es capaz de asumirlo.

Número: 0233

Escorpio

Escorpianos, vamos adelante con ese proyecto que tienen. No desfallezcan. Si de pronto algo está un poco demorado, no importa, igual va a tener buen resultado, pero sean pacientes. Sepan que a partir del mes de junio las cosas les van a ir muy bien, especialmente del 7 de junio en adelante, pues según los arcanos se viene una racha muy buena.

Número: 0432

Sagitario

Los arcanos son claros y concisos con esta casa zodiacal: Los juegos de azar estarán a su favor; muchos integrantes de este signo verán buenos réditos por probar su suerte. Además de eso, en el amor también las cosas van a mejor, por lo que es buen momento para ser social.

Número: 8890

Capricornio

Pronto va a darles una alegría a su familia. Puede ser una compra, logro, conversación o gesto que le traerá a usted y a sus cercanos mucha felicidad. Sepa además que esta felicidad le será recíproca, pues también recibirá una llamada que le traerá una noticia fabulosa sobre algo que estaba esperando.

Número: 2650

Acuario

Hay que buscar nuevos horizontes. Hay que mirar más allá de sus narices para poder surgir, salir adelante. No se quede en la zona de confort, pues hay mucho por conquistar y usted es más que capaz, pero debe salir de su burbuja. Teniendo esto en cuenta, también ponga cuidado a la gente negativa que rodea su entorno. Hay personas que no son honestas con la amistad y van a clavarle el puñal pronto. Aún tiene la posibilidad de evitar un infortunio.

Número: 9378

Piscis

Tenga mucho cuidado con lo que comenta, con lo que dice hacia los demás. Las personas critican mucho, pero no saben por lo que uno pasa para lograr lo que se tiene. No les ponga atención. Si sabe que está haciendo las cosas bien y es con lo que le gusta, poco importa lo que los demás piensen. Cero afán y presión, confíe en su proceso.

Número: 6418

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