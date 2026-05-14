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14 may 2026 Actualizado 17:34

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Bogotá

Galán lidera operativos contra motociclistas que invaden el espacio público en Bogotá

21 motos fueron inmovilizadas durante la jornada en la localidad de Kennedy.

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La Alcaldía de Bogotá continúa reforzando los operativos de control a motociclistas en diferentes puntos de Bogotá. Este jueves, 14 de mayo, durante una intervención adelantada en el sector de El Tintal, en la localidad de Kennedy, fueron inmovilizadas 21 motocicletas por infringir las normas de tránsito e invadir del espacio público.

Quin estuvo al frente de estos operativos fue el alcalde, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que estos controles hacen parte de la estrategia integral para garantizar la seguridad vial y proteger los derechos de peatones y ciclistas en la ciudad.

“Hoy solo en este punto inmovilizamos 21 motos, en el esfuerzo que estamos haciendo por toda la ciudad. Entendemos la preocupación de la ciudadanía y la exigencia que nos hacen de ejercer control, de proteger el espacio público y de garantizar que los peatones y los ciclistas puedan moverse seguros en Bogotá”, afirmó el mandatario distrital.

El alcalde reiteró que la Administración no bajará la guardia frente a este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la movilidad y la convivencia ciudadana.

“No vamos a parar; no puede haber rincón de Bogotá donde los motociclistas invadan el espacio público y afecten los derechos de los demás”, concluyó.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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