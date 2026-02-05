4 capturados, 10 establecimientos sellados y una moto recuperada dejó operativo en el 7 de agosto

La Policía desplegó más de 400 uniformados para realizar una intervención en el sector del 7 de agosto de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. En ese sentido, se realizaron actividades de prevención, registro y control a diferentes establecimientos de comercio, pagadiarios, talleres, bodegas de reciclaje y zona de tolerancia.

Durante el operativo, las autoridades lograron la incautación de munición de diferentes calibres, la captura de 4 personas por tráfico de estupefacientes y falsedad marcaria y 6 comparendos de tránsito.

Además, se consiguió la suspensión temporal de la actividad económica a 10 establecimientos por no cumplir con la documentación requerida para su funcionamiento y 7 personas trasladadas al centro de traslado por protección.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien estuvo en el lugar, aseguró que este operativo se realizó con el objetivo de recuperar la seguridad en la capital del país. “La apuesta aquí es proteger estas zonas, es poder proteger a la comunidad que vive acá. Infortunadamente algunos delincuentes buscan desarrollar sus actividades criminales en este sector”, afirmó el mandatario.

Esta no es la única intervención de este tamaño que se está haciendo en Bogotá. Hace unos días, se realizó un megaoperativo en la localidad de Kennedy que dejó un capturado, dos pagadiarios cerrados y drogas incautadas. Asimismo, en el barrio Santa Fe también se llevo a cabo una intervención.

Para el alcalde Galán, todos estos operativos se logran gracias a la articulación entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá. “Hemos hecho un esfuerzo que nos permite hacer presencia, identificar factores de riesgo, identificar factores delincuenciales que se involucran y se mimetizan en estas zonas de la ciudad”, indicó el mandatario.