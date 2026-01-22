Operativos contra piques ilegales deben continuar: la petición desde el Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, José David Araque fue enfático en afirmar que los operativos de tránsito para combatir los piques ilegales deben continuar, pese a la oposición de algunos lideres de los motociclistas.

“¿Cómo es posible que haya personas que se opongan a operativos que buscan combatir actividades que son ilegales como los piques y carreras clandestinas? No vamos a permitir que algunos motociclistas se sigan pasando la norma por la faja afectando a miles de ciudadanos en barrios como La Macarena, Bosque Izquierdo, La Perseverancia, Torres del Parque y zonas aledañas”, dijo el cabildante.

Araque manifestó su apoyo irrestricto a estas comunidades que, según él, solamente están exigiendo su derecho a vivir en paz.

“Yo llevo apoyando y acompañando a estas comunidades desde hace años. Abuelos, madres, niños que deben aguantar el sonido de las motos por las calles de sus barrios entre 9 de la noche y 3 de la madrugada. Personas que no pueden dormir por culpa de unos pocos motociclistas que creen que están por encima de la ley”, agregó.

El concejal también le solicitó a la Secretaría de Movilidad que continúe con los operativos de control y sancione a quienes sigan participando de piques ilegales.

“Estos operativos, que yo mismo pedí por solicitud de la comunidad, ya han dado resultados y deben continuar, así haya algunos políticos que se opongan y quieran determinar de manera arbitraria dónde se instalan los retenes y dónde no. Acá no podemos estar al lado de quienes infringen la norma, sino de los vecinos que solo están pidiendo vivir y dormir tranquilamente”, finalizó.