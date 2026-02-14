Incautación de armas, celulares y motocicletas: así fue el operativo contra la ilegalidad en Suba

En las últimas horas, hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá adelantaron una intervención con más de 400 uniformados en el sector conocido como La Pajarera, en la localidad de Suba, con el fin de fortalecer la seguridad y contrarrestar diferentes delitos.

Durante la actividad fueron incautados en locales comerciales 70 celulares, de los cuales 20 registraban reporte por hurto y 50 presentaban manipulación o adulteración en su numeración. Así mismo, se incautó una motocicleta por falsedad marcaria, ya que sus sistemas de identificación presentaban alteraciones.

En el operativo, también se impusieron 52 comparendos por infracciones de tránsito y se realizaron seis inmovilizaciones. De igual forma, se efectuaron cinco suspensiones temporales de la actividad económica a establecimientos que no contaban con la documentación requerida para su funcionamiento.

Además, seis personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección y se incautaron cuatro armas blancas.