Confirman reapertura de 13 puestos de votación que fueron trasladados por inundaciones en Montería

Montería

La Alcaldía de Montería y la Registraduría Nacional confirmaron la reapertura de 13 puestos de votación que habían sido trasladados por las graves inundaciones del pasado mes de febrero. Los puestos estarían habilitados para la próxima contienda electoral presidencial, prevista para el 31 de mayo.

“Por parte de la administración municipal se logró la recuperación de los establecimientos educativos que se vieron afectados por el frente frío y, tras un proceso de monitoreo y evaluación por parte de la Registraduría, se habilitarán nuevamente como puestos de votación 9 instituciones del casco urbano y 4 de la zona rural”.

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Establecimientos urbanos habilitados:

Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en los establecimientos educativos urbanos de: El Dorado, Santa María, General Santander, Mogambo, Santa Rosa de Lima, San José, José María Córdoba, INEM Lorenzo María Lleras y Liceo San Francisco de Asís.

Puestos habilitados en la zona rural:

En la zona rural podrán ejercer el derecho al voto en Martinica, Guateque - Escuela Nueva Medellín, Juan XXIII sede El Vidrial y Guasimal - Escuela Nueva El Carmen.

Más de 1.000 uniformados blindarían el proceso electoral del 31 de mayo en Montería:

Las autoridades revelaron que “en la última sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral se confirmó que para las elecciones se contará con el acompañamiento de 1.150 policías para los sitios de votación en la capital cordobesa”.