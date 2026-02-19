Registraduría anuncia traslados de puestos de votación en Córdoba por emergencia climática

Durante un recorrido por las zonas afectadas en Montería, el registrador nacional, Hernán Penagos, verificó las condiciones en terreno y supervisó las acciones adoptadas por la Registraduría Nacional.

Montería

La Registraduría Nacional del Estado Civil tomó medidas contundentes para asegurar que la jornada democrática del próximo 8 de marzo se desarrolle sin contratiempos en el departamento de Córdoba.

Ante la grave emergencia por inundaciones que afecta al departamento, la entidad confirmó el traslado de un total de 22 puestos de votación distribuidos en puntos críticos del territorio. Esta decisión es el resultado directo de un riguroso proceso de monitoreo y evaluación interinstitucional destinado a identificar las zonas donde el acceso de los sufragantes se encontraba comprometido por las condiciones climáticas.

“La prioridad absoluta de esta administración es salvaguardar el ejercicio democrático en municipios afectados por las lluvias”, dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, quien enfatizó la importancia de esta logística especial al declarar que deben garantizar los derechos políticos de los ciudadanos afectados por la emergencia climática en Córdoba.

Según el funcionario, la reubicación de estos puntos permitirá que los electores cuenten con todas las condiciones y garantías necesarias para ejercer su derecho al voto de manera segura y eficiente.

Montería es el municipio que concentra la mayor cantidad de cambios operativos, con un total de 19 puestos trasladados. De estos movimientos en la ciudad, quince corresponden al área urbana y cuatro se sitúan en la zona rural, impactando significativamente la distribución electoral.

Reubicación estratégica en el área urbana y rural de Montería

En el casco urbano de Montería, instituciones como la I. E. Rancho Grande y la I. E. El Dorado ahora operarán en el Centro Integrado CIS, manejando un flujo de 31 y 28 mesas respectivamente.

Por su parte, la I. E. La Ribera trasladará sus veinticuatro mesas a la Universidad Santo Tomás. Otros cambios destacados incluyen a la I. E. Los Colores y el Liceo San Francisco de Assis, cuyos votantes deberán dirigirse a la I. E. Normal Superior Juan XXIII.

Estas modificaciones buscan evitar que el lodo o las inundaciones impidan la asistencia masiva a las urnas. La I. E. San José - La Floresta, que cuenta con 34 mesas, funcionará ahora en las instalaciones de la Universidad Cooperativa.

La zona rural de Montería también presenta ajustes vitales para la jornada. El puesto del Corregimiento Martinica y el de Leticia se han unificado temporalmente en la I. E. Leticia Sede Primaria.

Asimismo, la I. E. Liceo Miguel Antonio Caro Sede Principal se traslada a la Sede Palomas Jardines, mientras que la I. E. Guateque - SC Nueva Medellín Córdoba operará en la sede principal de Guateque.

Estas acciones preventivas aseguran que el censo electoral de estas zonas dispersas no quede marginado debido al aislamiento provocado por las lluvias e inundaciones. En total, los traslados en el área rural de la capital cordobesa abarcan 20 mesas de votación.

Impacto en los municipios de Cereté, Lorica y Tierralta

Más allá de la capital, otros municipios cordobeses han ajustado sus esquemas para el 8 de marzo. En Cereté, el puesto del Corregimiento Severá se trasladará a la Vereda Berengena para atender sus cinco mesas.

Por otro lado, en Lorica, el puesto del Corregimiento Cotocá Arriba operará en la I. E. Sede Isla de Saba. Finalmente, en Tierralta, el puesto denominado Los Pollos se reubicará en la I. E. San Clemente.

Cada uno de estos cambios responde a la necesidad de ofrecer espacios secos y accesibles. Con estas disposiciones, la Registraduría reafirma su compromiso de proteger la participación ciudadana frente a los desafíos ambientales actuales que atraviesa el departamento de Córdoba.