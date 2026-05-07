Hocol rechaza bloqueos de la USO que afectan operaciones de gas en La Guajira

La empresa Hocol rechazó los bloqueos adelantados por la Unión Sindical Obrera (USO), los cuales, según la compañía, están afectando sus operaciones en el departamento de La Guajira.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la empresa señaló que las manifestaciones están impactando la prestación de servicios esenciales de alimentación y aseo en el Campamento Técnico de Riohacha, la Estación Ballena y las actividades desarrolladas en plataformas costa afuera.

Hocol advirtió que esta situación “no es sostenible”, al considerar que afecta directamente la operación, el bienestar de los trabajadores y la continuidad de servicios esenciales, más allá de cualquier diferencia legítima entre las partes.

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Asimismo, informó que desde el pasado 1 de mayo los servicios de alimentación, aseo y jardinería son ejecutados por una nueva empresa contratista, seleccionada mediante un proceso que calificó como riguroso, transparente y debidamente evaluado. Hocol aseguró que dicho procedimiento fue socializado oportunamente con distintos actores del territorio, incluida la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).

En el comunicado, la empresa afirmó que la organización sindical mantiene bloqueados el muelle y el Campamento Técnico, además de impedir el suministro de alimentación al personal de la Estación Ballena. Según Hocol, la protesta obedece a la inconformidad por la no vinculación de dos personas que anteriormente prestaban servicios al contratista saliente.

La empresa también denunció que durante las manifestaciones se han realizado acusaciones que considera infundadas contra funcionarios de la compañía, mencionando nombres propios y poniendo en riesgo su integridad.

De igual forma, hizo un llamado para que se levanten de inmediato los bloqueos y se permita el normal funcionamiento de las actividades operativas.

“La actual situación afecta nuestras actividades y el derecho al trabajo de las personas que laboran en estas operaciones, incluyendo miembros de la comunidad Wayuu”, indicó la compañía.

Finalmente, Hocol indicó que permanecerá atenta al acompañamiento y las determinaciones de las autoridades competentes para garantizar el normal desarrollo de sus operaciones en el departamento.