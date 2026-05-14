Así funciona la investigación de secuenciación del ADN ganadora del Premio Princesa de Asturias

Pascal Mayer, ganador del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, es un biofísico francés de la Universidad de Estrasburgo y que trabaja para la empresa francesa Alphanosos, que aportó patentes clave para el proceso.

Lideró el desarrollo inicial de la secuenciación masiva paralela por síntesis basada en colonias de ADN. Fue galardonado con el Premio Internacional Canada Gairdner en 2024.

El pasado miércoles 13 de mayo, esta investigación fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias para Pascal Mayer, David Klenerman y Shankar Balasubramanian por simplificar la secuenciación del ADN.

¿En qué consiste la investigación?

En el año 2000, secuenciar un genoma humano llevaba más de diez años y costaba más de mil millones de dólares. Ahora, gracias a su aportación, se puede conseguir en cuestión de horas y cuesta menos de mil dólares, lo que significa que se secuencian millones de genomas cada año.

Esta tecnología, también conocida como secuenciación de ADN de nueva generación, permite leer con relativa facilidad el libro de instrucciones de cualquier ser vivo. Incluso de las entidades en el límite de la vida, como los virus. Es lo que se ha demostrado estos días con la crisis del hantavirus. Distintos equipos de científicos han sido capaces de secuenciar sus genes y confirmar la cepa, la ausencia de mutaciones destacables o el contagio humano. Han podido comprender el brote mientras se estaba produciendo, ofreciendo información valiosa en un momento clave.

En 6AM W, el biofísico indicó que: “cuando comenzó a trabajar con el ADN lo que tenía que hacer era: imagínese que tiene un libro y para poder descifrarlo tiene que tomar una página, revisarlo por lado y lado y continuar así con mil páginas. Lo que ellos analizaron es que lo que se puede hacer es desgarrar el libro, sacar las páginas y ponerlas unas sobre otras y tomarles una foto a todas para poder hacer el análisis de todas”.

Papel de la investigación durante la pandemia del Covid - 19

Esta tecnología también desempeñó un papel fundamental durante la pandemia de covid, permitiendo identificar nuevas variantes en el momento en el que se formaban y ayudando en la creación de una vacuna. Y transformó la comprensión del cáncer al permitir tratamientos dirigidos mediante la identificación de mutaciones genéticas clave.

“Se logró identificar rápidamente que se trataba de un virus nuevo que generaba las muertes, esto permitió desarrollar las pruebas PCR que identifican las moléculas particulares del virus y además gracias a este trabajo se pudo avanzar en la creación de las vacunas”, indicó el biofísico.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: