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14 may 2026 Actualizado 15:51

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Diego Luna presenta Ceniza en la boca en Cannes: retrato íntimo sobre la ausencia y drama migratorio

El actor y director mexicano Diego Luna está en el Festival de Cannes con ‘Ceniza en la boca’, basada en un libro de Brenda Navarro.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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