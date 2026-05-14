Diego Luna presenta Ceniza en la boca en Cannes: retrato íntimo sobre la ausencia y drama migratorio
El actor y director mexicano Diego Luna está en el Festival de Cannes con ‘Ceniza en la boca’, basada en un libro de Brenda Navarro.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...