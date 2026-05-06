OMS descarta similitud entre brote de hantavirus en crucero y el inicio del covid-19 global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el brote de hantavirus registrado en un crucero en Cabo Verde no es comparable con el inicio de la pandemia de covid-19.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó: “No, no lo creo”, al referirse a posibles similitudes entre ambos escenarios.

De acuerdo con la información reportada, el brote se presentó a bordo del crucero MV Hondius, donde se confirmaron varios casos de hantavirus y al menos tres personas fallecieron. Parte de los pasajeros afectados fueron evacuados para recibir atención médica, mientras la embarcación permanece bajo seguimiento sanitario.

Las investigaciones preliminares señalan que el contagio podría haberse producido antes del embarque, aunque las autoridades continúan evaluando las condiciones en las que se originó el brote.

La OMS informó que mantiene el monitoreo del evento para evaluar su evolución y posibles implicaciones en salud pública.