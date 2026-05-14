Denuncian construcción de dos puentes en un predio privado en Tierralta, Córdoba

Los hechos ocurren en Tierralta, Córdoba, más específicamente en un predio llamado ‘Puerto Rico’, ubicado en el corregimiento Batata.

La construcción de dos puentes en esa propiedad, la cual habría contado con una inversión de más de 6.000 millones de pesos, se habría empezado a llevar a cabo sin contar con una autorización o acuerdo previo con su propietaria.

Adriana Isabel Gómez, la denunciante, aseguró a Caracol Radio que las respuestas que ha recibido por parte de la alcaldía luego de haber emitido tutelas y derechos de petición, son evasivas.

“Se tiran la pelota, dicen que no tienen claridad sobre el predio. A mí me extraña mucho que la alcaldía no sepa del predio Puerto Rico porque es muy conocido”, dijo.

La alcaldía de Tierralta aseguró a Caracol Radio que han tenido acercamientos buscando llegar a un acuerdo, pero que el valor solicitado por los propietarios estaría muy alejado al precio comercial de las tierras.

Ante esto, Adriana aseguró que “directamente conmigo no han tenido comunicación. Ellos hicieron una llamada ofreciendo una comunicación para que nos sentáramos a hablar, pero tienen primero que organizar la parte legal sobre cómo ubicar los puentes”.

Adriana además alzó la voz para contar que ha recibido llamadas en las que ha sido intimidada por denunciar públicamente.

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En una de las comunicaciones le dijeron que “no sabía con quien se estaba metiendo”, y en otra le aseguraron que detrás del mismo habría “un grupo político muy importante y que la comunidad está en desacuerdo”.

Esto último, según expresó, resulta ser problemático ya que siente que están poniendo en su contra a los habitantes del corregimiento.

“He tratado de mantener un vínculo con la comunidad que está en el predio, y resulta que ahora piensan que yo estoy en contra de ese proceso. Si alguien ha luchado por esa comunidad he sido yo”, añadió.

Contó que la Agencia Nacional la “expropió” en el gobierno Duque, “dio títulos a los campesinos, me dejó más de 200 a 300 personas dentro del predio, ahora Restitución me reconoce como víctima pero está donde la Juez de Tierras en el sueño del olvido”.

Adriana aprovechó el espacio para hacer un llamado a los campesinos que residen y trabajan allí: “no me opongo al desarrollo, no me opongo al progreso, pero tienen que respetarme porque han sido muchos los años esperando que el estado responda”.

¿Qué dice la alcaldía?

La alcaldía de Tierralta aseguró a Caracol Radio a través de un escrito que los puentes en cuestión se están construyendo “sobre una vía en la que existe una servidumbre utilizada desde hace muchos años por una comunidad rural en condición de vulnerabilidad y víctima del conflicto armado”.

De acuerdo a la información suministrada, el propósito de la obra es garantizar una infraestructura segura y con todas las especificaciones técnicas requeridas.

En ese mismo sector se construyó una escuela por parte del Municipio, lo que, según ellos, deja en evidencia que “no se ha ingresado de manera arbitraria a un terreno privado, sino que se trata de un camino veredal de uso histórico por parte de los habitantes de la zona”.

La alcaldía afirma que el predio ha sido objeto de disputas jurídicas ante la Jurisdicción de Paz y que la administración ha adelantado acercamientos con el fin de negociar el área requerida para la ejecución de la obra, pero “las pretensiones económicas planteadas” se encuentran muy por encima del valor comercial de las tierras en la zona.

Actualmente, se hizo una suspensión del contrato con el objetivo de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para la adquisición del predio y resaltaron su interés en llegar a un diálogo que deje como resultado un acuerdo que beneficie a ambas partes y a la comunidad.