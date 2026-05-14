“La convención es quien debe proclamar a cuál candidato apoyará el Partido Liberal”: Carlos Ardila

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el representante a la Cámara del Partido Liberal, Carlos Ardila, cuestionó la manera en que se están tomando las decisiones políticas al interior de la colectividad, luego de que se conociera una división en los respaldos de sectores liberales a las candidaturas presidenciales.

Ardila aseguró que actualmente no existen espacios de deliberación dentro del partido y afirmó que ni siquiera los congresistas en ejercicio son convocados a discutir decisiones electorales: “En el Partido Liberal ya ni siquiera convocan a las bancadas para discutir los temas de la agenda legislativa y menos para hablar de temas relacionados con el ejercicio electoral”.

El congresista explicó que hace aproximadamente dos semanas se realizó una reunión relacionada con el respaldo a la candidata presidencial Paloma Valencia, pero aseguró que los parlamentarios actuales no fueron invitados: “Fue una bancada de congresistas electos, quienes aún no se posesionan”.

Ardila también cuestionó que no se haya convocado a la Convención Nacional Liberal, instancia que, según dijo, es la encargada de definir oficialmente el respaldo presidencial del partido

“La Convención Nacional Liberal, que es la máxima instancia del Partido Liberal, tiene dentro de sus funciones la designación de candidato a la Presidencia de la República”, añadió.

Según el representante, esa discusión no se ha dado ni con congresistas, ni con diputados, ni con concejales de la colectividad: “Nada de eso ha ocurrido”.

Además, aseguró que las posiciones oficiales del partido terminan siendo notificadas directamente por el expresidente César Gaviria, director de la colectividad, sin procesos amplios de consulta interna.

“El director asume una posición y la notifica a través de un grupo de WhatsApp”, aseguró.

No obstante, aseguró que el Partido Liberal convocó a una bancada donde podría recibir “un regaño” tras su adhesión a la campaña de Iván Cepeda.

¿Qué dijo sobre las curules en el Congreso?

De igual manera, el congresista afirmó que, aunque varios dirigentes no lograron aspirar nuevamente al Congreso, continúan activos políticamente en sus territorios.

Ardila añadió que en departamentos como Putumayo hubo inconformidad con el manejo interno del partido y señaló que las decisiones de la dirección liberal terminaron afectando la representación política de la colectividad en esa región.

“Por primera vez en la historia del Putumayo, el Partido Liberal no tiene curul en el Congreso de la República”, concluyó.