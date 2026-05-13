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“Trump va a depender cada vez más de Xi Jinping para frenar el conflicto con Irán”: Leland Lazarus

El analista en política exterior y experto en China, Leland Lazarus, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dependerá cada vez más de Xi Jinping para intentar frenar el conflicto con Irán y reducir la tensión en Oriente Medio.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, Lazarus explicó que la cumbre entre ambos mandatarios será una de las reuniones diplomáticas más relevantes de los últimos años y destacó que es la primera visita de un presidente estadounidense a Pekín en más de nueve años.

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China tendría ventaja frente a Estados Unidos en la negociación

Según el experto, Pekín llega a la reunión con una posición estratégica más sólida debido a la influencia que mantiene sobre Irán y al papel que puede desempeñar para destrabar la crisis en el estrecho de Ormuz.

“Trump va a depender cada vez más de Xi Jinping para tratar de frenar y acabar con este conflicto”, afirmó Lazarus.

También señaló que Washington buscará que China deje de comprar petróleo iraní y ayude a ejercer presión sobre Teherán para reabrir el paso marítimo, clave para el comercio mundial de crudo.

Xi Jinping podría salir fortalecido de la reunión

Para Lazarus, aunque Trump probablemente calificará la visita como un éxito político y comercial, China podría terminar siendo la principal beneficiada.

El experto considera que Xi Jinping aprovechará el encuentro para proyectar a China como una potencia estabilizadora en medio de un escenario internacional marcado por conflictos y tensiones impulsadas, en parte, por las decisiones de Washington.

“Xi Jinping puede proyectarse como un país dispuesto a acabar con guerras y favorecer la distensión bilateral”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: