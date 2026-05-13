Trump aterriza en China para reunirse con el presidente Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China con vistas a una cumbre con su homólogo Xi Jinping, en la que se abordarán asuntos candentes como el comercio internacional, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán, constataron periodistas de AFP.

Ultima visita de un presidente estadounidense a China

Es la primera visita de un presidente norteamericano a China desde la que el propio Trump realizó en noviembre de 2017.

Cambio de fecha en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

La reunión estaba prevista para marzo, pero la guerra en Oriente Medio obligó a aplazarla. Las conversaciones se extenderán el jueves y el viernes e incluirán una ceremonia de bienvenida, una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado.

En señal del enfoque empresarial de la visita, el jefe de Nvidia, Jensen Huang, subió al Air Force One durante una escala en Alaska, y Elon Musk también viajó en el avión presidencial.

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