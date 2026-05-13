Trump aterriza en China para reunirse con el presidente Xi Jinping
Es la primera visita de un presidente norteamericano a China desde la que el propio Trump realizó en noviembre de 2017. El jefe de Nvidia, Jensen Huang también viajó al país asiático en el avión presidencial estadounidense al igual que Elon Musk.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China con vistas a una cumbre con su homólogo Xi Jinping, en la que se abordarán asuntos candentes como el comercio internacional, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán, constataron periodistas de AFP.
Ultima visita de un presidente estadounidense a China
Es la primera visita de un presidente norteamericano a China desde la que el propio Trump realizó en noviembre de 2017.
Cambio de fecha en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping
La reunión estaba prevista para marzo, pero la guerra en Oriente Medio obligó a aplazarla. Las conversaciones se extenderán el jueves y el viernes e incluirán una ceremonia de bienvenida, una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado.
En señal del enfoque empresarial de la visita, el jefe de Nvidia, Jensen Huang, subió al Air Force One durante una escala en Alaska, y Elon Musk también viajó en el avión presidencial.
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