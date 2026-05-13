Procuraduría suspende a funcionario del Jardín Botánico de Tuluá por presunto acoso sexual

Tuluá

Luego de las denuncias conocidas en Tuluá por presuntos casos de acoso sexual contra funcionarias del Jardín Botánico Juan María Céspedes, además de estudiantes y docentes del municipio, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional del presunto implicado.

Se trata de Juan Camilo Londoño García, técnico operativo de lugar adscrito al Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva), quien fue separado de sus funciones por tres meses mientras avanza el caso.

De acuerdo con las denuncias, las víctimas habrían recibido mensajes obscenos y llamadas telefónicas con similitudes en la forma de contacto y el contenido, lo que llevó a señalar que se trataría de una sola persona.

La directora de Inciva Emily Vélez aseguró que, tras conocerse los hechos, la entidad activó los protocolos internos establecidos para este tipo de casos, brindando acompañamiento institucional y orientación a las víctimas.

“Nosotros estamos realizando capacitaciones enfocadas en violencia de género y también capacitaciones en ruta de atención integral para víctimas de violencia basada en género. Adicional, estamos haciendo un acompañamiento interno para así reforzar medidas preventivas para posibles casos que se puedan presentar en el futuro”, indicó.

El ente de control busca establecer si el funcionario incurrió en comportamientos inadecuados, realizó insinuaciones explícitas y las invitó a sostener relaciones.

Además, la Procuraduría investiga si Londoño García habría utilizado el acceso a listados de eventos académicos para obtener los datos personales de las mujeres que posteriormente contactaba.