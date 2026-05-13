Buga se alista para la cuarta edición de la Carrera Ser Inspiración

Guadalajara de Buga continúa apostándole al turismo deportivo y al deporte incluyente con la realización de la cuarta edición de la Carrera Ser Inspiración, considerada una de las competencias más importantes de Latinoamérica en esta categoría.

El evento programado para el próximo 5 de diciembre, es liderado por la corporación Ser Inspiración y encabezado por el atleta paralímpico bugueño Francisco Sanclemente. Con el objetivo de avanzar en la organización de la competencia, la alcaldesa Karol Martínez y representantes del IMDER Buga sostuvieron una reunión con el equipo organizador para coordinar el desarrollo del evento, que busca seguir posicionando a la ciudad como referente del atletismo incluyente en la región.

En la edición anterior, la carrera reunió a miles de atletas y paraatletas de diferentes regiones de Colombia y otros países, generando impacto deportivo, turístico y económico para la ciudad.

Para este año, el recorrido volverá a atravesar algunos de los lugares más emblemáticos del centro histórico de Buga, entre ellos el Puente de la Libertad, el Teatro Municipal, la Iglesia Santo Domingo, la Catedral de San Pedro, el Parque Cabal y la Basílica del Señor de los Milagros.

Francisco Sanclemente aseguró que esta edición proyecta convertirse en la más grande desde la creación del evento.

“Este año la carrera se nos va a crecer de manera enorme. Vamos a trabajar en conjunto con la Alcaldía para sacar adelante quizás el evento más grande que haya organizado Buga a nivel deportivo”, afirmó el atleta paralímpico.

La competencia contará con categorías para atletas convencionales y paradeportistas, distribuidas en recorridos de 3K, 5K, 10K y 15K. Entre las modalidades estarán las pruebas recreativas, libres, categorías máster, sillas de ruedas convencionales y atléticas, hand bike y competencias para personas con prótesis de miembros inferiores.

Además de la experiencia deportiva, los participantes recibirán camiseta oficial, medalla, hidratación, acompañamiento logístico, cobertura fotográfica y premiación para los mejores de cada categoría.