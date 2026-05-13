Valle brilló en el Nacional Interclubes de Natación con Aletas en aguas abiertas

El Campeonato Nacional Interclubes de Natación con Aletas finalizó en el Lago Calima, en Darién, dejando un balance positivo para el Valle del Cauca, una de las delegaciones protagonistas del certamen.

Durante tres días de competencia, más de 200 deportistas de distintas regiones del país participaron en las pruebas de aguas abiertas en categorías infantil, juvenil, mayores y máster. El Valle cerró su participación con un total de 23 medallas: 11 de oro, 6 de plata y 6 de bronce, consolidándose entre las ligas más fuertes del campeonato.

En la categoría juvenil, los vallecaucanos dominaron varias pruebas, especialmente en los 3 kilómetros bialetas femenino, donde Ana Angulo, Luciana Montaño e Isabella Vivas hicieron el podio completo para el departamento. También se destacaron Nicolás Rivillas, campeón en 1 kilómetro bialetas masculino, y Ana Isabel Angulo, quien ganó el oro en 1 kilómetro bialetas femenino.

En mayores, el dominio del Valle continuó con actuaciones destacadas de deportistas como Natalia Sánchez, Valentina Soto, Juan David Vivas, Miguel Ángel Gómez y Enmanuel González, quienes consiguieron varias medallas doradas en pruebas de superficie y bialetas.

Uno de los resultados más destacados llegó en los 1.000 metros superficie masculino, donde el Valle ocupó completamente el podio con Enmanuel González, Willington Valencia y Juan Sebastián Giraldo.

A nivel de clubes, el Club Deportivo de Actividades Subacuáticas Calypso terminó primero en la tabla general con 12 medallas, seguido por Corporación La 42 Natación y Tiburones de Córdoba.

El campeonato volvió a ratificar al Lago Calima como uno de los escenarios más importantes del país para las actividades subacuáticas y los deportes de aguas abierta.