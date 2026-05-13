Disidencias cambiaron tecnología de drones con explosivos, denuncia gobernadora del Valle

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reveló que en los últimos días las disidencias de las Farc han lanzado 98 granadas desde drones en zona rural de Jamundí, causando heridas a siete policías y diez soldados.

Los ataques han sido dirigidos contra subestaciones de policía en los corregimientos de la zona plana como Potrerito, Robles y Timba, pero además en la parte alta de Jamundí.

“Nosotros compramos seis drones, seis antidrones y estamos encargando nuevos equipos y esperamos que hoy nos los traigan, porque al parecer es una tecnología diferente y esto lo estamos evaluando”, explicó la mandataria regional.

Insistió la gobernadora del Valle en el llamado al gobierno Nacional para que envíe más antidrones porque de seguir estos ataques, las disidencias podrían lanzar, no solamente en Jamundí, sino en otros sitios como Cali.

Frente a la situación particular del corregimiento de Timba, en límites con el norte del Cauca, Dilian Francica Toro dijo que se espera que se cumpla la promesa del comandante del Ejército que va a enviar unos carros blindados y más fuerzas especiales para este lugar, ya que es un punto donde se puede conectar con Robles y Cali a través de la zona montañosa.

Frente a las próximas elecciones presidenciales, la gobernadora del Valle insistirá en la necesidad de mover las mesas de la zona montañosa, petición que comparte la Defensoría debido a la presencia en estos territorios de la disidencia de las Farc “Jaime Martínez”.

Ante la pregunta sobre la construcción de un batallón de alta montaña para Jamundí, la gobernadora del Valle explicó que ya se cuenta con los recursos obtenidos a través de la sobretasa de seguridad.

“Nosotros estamos esperando que el Ejército nos defina cuál es el tipo de construcción, cómo debe ser la construcción, nosotros enviamos todos los documentos a Bogotá, estamos esperando la respuesta del ministerio y por supuesto la operación que tiene que ser sostenida para que el control territorial se dé y así de esa manera se pueda hacer el batallón”, terminó diciendo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.