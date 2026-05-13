Cali superó la meta de inscritos para los Juegos Intercolegiados 2026

Juegos Intercolegiados 2026 tendrá una amplia participación en Cali durante su fase municipal, luego de que la ciudad superará la meta de inscripción propuesta por el Ministerio del Deporte.

Al cierre del proceso, la ciudad registró 13.519 estudiantes-deportistas inscritos, cifra que convierte a la capital vallecaucana en uno de los municipios con mayor participación del país. Del total de inscritos, 6.009 son mujeres y 7.510 hombres, quienes competirán en 26 disciplinas deportivas en diferentes escenarios e instituciones educativas de la ciudad. Además, la cifra representa el 22,31% del total de inscritos del Valle del Cauca, departamento que alcanzó 60.586 deportistas registrados para las justas.

La fase municipal comenzará después del 19 de mayo y se extenderá hasta el 12 de junio. Durante esas semanas, las competencias se desarrollarán en cerca de 35 y 40 instituciones educativas y algunos escenarios de alto rendimiento de la ciudad.

Entre los escenarios que recibirán competencias aparecen el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde se disputarán las finales de fútbol; el Coliseo Evangelista Mora, las Piscinas Panamericanas Hernando Botero O’Byrne y el Coliseo Miguel Chávez.

Las competencias incluirán deportes individuales como atletismo, natación, ajedrez, taekwondo, levantamiento de pesas, boxeo y ciclismo de ruta, además de disciplinas de conjunto como fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala.

Nolberto Ararat, líder del Área de Deporte de la Secretaría del Deporte y la Recreación, destacó la importancia de estas competencias para el desarrollo deportivo de la ciudad.

“De los Juegos Intercolegiados han salido deportistas de alto rendimiento que han representado a nuestra ciudad, departamento y nuestro país”, señaló el funcionario.

Desde la Secretaría del Deporte también resaltaron que estas justas continúan siendo una de las principales plataformas para descubrir nuevos talentos deportivos en Cali y el Valle del Cauca.