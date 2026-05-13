Capturan en la vía Cali-Palmira a dos presuntos disidentes Farc con armas, granadas y drones

Dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc fueron capturados en flagrancia sobre la recta Cali - Palmira, a la altura del CIAT, cuando se movilizaban en una motocicleta con armamento, explosivos y elementos tecnológicos que, según las autoridades, serían utilizados para ejecutar ataques en el Valle del Cauca.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados —un hombre y una mujer— harían parte del frente urbano “Manuel Cepeda Vargas”, estructura vinculada a la disidencia Jaime Martínez del Bloque Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las Farc.

Durante el operativo fueron incautadas tres pistolas, tres granadas de fragmentación, tres granadas de mortero acondicionadas para dron, baterías y cargadores para drones, además de dos celulares y la motocicleta en la que se transportaban.

Las autoridades señalaron que esta estructura es investigada por hechos ocurridos en Palmira y Cali, entre ellos la instalación de una pancarta alusiva a las disidencias sobre la vía Cencar – Aeropuerto, la ubicación de cilindros sobre la vía Cali - Palmira y el ataque con una buseta contra el Batallón Agustín Codazzi de Palmira, registrado en abril de 2026.

“Uno de los detenidos ya había sido capturado el pasado 23 de abril por porte ilegal de armas de fuego, luego de ser sorprendido transportando una pistola, pero posteriormente quedó en libertad", confirmó la general Sandra Liliana Rodriguez, comandante de la Policía Valle.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas