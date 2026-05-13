Biz Fest llegará por primera vez a Cali y reunirá a más de 13.000 jóvenes

Cali será sede por primera vez del Biz Fest, el festival de emprendimiento juvenil más grande de América Latina, que espera reunir a más de 13.000 jóvenes el próximo 14 de mayo en el Coliseo El Pueblo, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m.

El evento llega a la ciudad tras sus ediciones en Bogotá y Medellín, con el propósito de conectar a estudiantes con oportunidades reales de educación, empleabilidad y emprendimiento, a través de charlas, concursos y espacios de formación.

La iniciativa fue creada por las hermanas Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino y se ha consolidado como una plataforma que acerca a miles de jóvenes a referentes empresariales, líderes digitales, artistas y deportistas.

“Decidimos llegar a Cali porque vemos una ciudad con un enorme potencial joven, creativo y emprendedor. Queremos que los asistentes puedan escuchar y conectarse con grandes referentes del país, descubrir nuevas oportunidades y ampliar su visión sobre el futuro”, afirmó Karen Carvajalino, cofundadora de Biz Fest.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a becas universitarias parciales, participar en el Premio Capital Semilla, que entregará $15 millones a las tres ideas de negocio más innovadoras, y conocer oportunidades en la Zona de Empleabilidad, diseñada para fortalecer perfiles profesionales y facilitar conexiones laborales.

El festival también reconocerá a educadores con el Premio al Docente Innovador 2026, que entregará $30 millones a los tres primeros puestos por su trabajo transformando la educación mediante herramientas digitales y metodologías innovadoras.

La agenda reunirá a empresarios, líderes tecnológicos, representantes institucionales, deportistas, artistas y creadores de contenido, en una apuesta conjunta entre entidades públicas, académicas y organizaciones privadas para impulsar el talento joven del Valle del Cauca.

La llegada del Biz Fest a Cali busca fortalecer el ecosistema de emprendimiento y abrir nuevas oportunidades para que los jóvenes proyecten su futuro desde la educación, la innovación y el desarrollo profesional.