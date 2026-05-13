La marca colombiana que viste a la Selección de Haití para el mundial 2026

Sandra Carrero, subgerente de Saeta en Colombia y Gerente General de Saeta en Estados Unidos, reveló detalles sobre la alianza de su compañía con la Federación Nacional de Haití.

La empresaria contó en 6AM W que la relación de Saeta con el equipo de ese país inició en 2013 cuando se convirtieron en sus patrocinadores.

“Ellos estaban buscando, justamente, un patrocinador de ropa deportiva porque tenían unos amistosos contra España y contra Italia que eran dos países que iban a jugar el mundial 2014″, dijo.

Sandra es hija Pedro Aníbal Carrero López, fundador de Saeta, quien desde el año 1982, en la ciudad de Bogotá, empezó a construir poco a poco la empresa que al día de hoy es conocida dentro y fuera del país.

“Cuando nosotros estuvimos patrocinando equipos deportivos en Bogotá y alrededor de Colombia, empezamos a tener almacenes también en centros comerciales”, contó.

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Carrero aseguró que la visibilidad y expansión internacional que ha tenido compañía, en gran parte, se debe a sus convenios con algunos de los clubes de fútbol más importantes a nivel nacional.

“El hecho de que estés patrocinando equipos como Santa Fe, Millonarios, América, Once Caldas, Pasto... pues hace que los colombianos que también están fuera [del país], quieran comprar nuestra marca”.

Su trabajo con Procolombia también ha sido fundamental dentro de su proceso de crecimiento, y es que Saeta ha hecho parte de numerosos eventos comerciales donde han promovido la marca.

“En el 2020, cuando fue la pandemia, decidimos crear la empresa en Estados Unidos [...] inicialmente se hizo para poder atender el mercado haitiano, porque exportar desde Colombia directamente era muy costoso”, expresó.

El pasado 9 de mayo, en medio de una audiencia, el primer ministro de Haití Alix Didier Fils-Aimé le regaló la camiseta de la selección al Papa.

“No sabíamos que iba para allá y tampoco teníamos presente que iba a hacer ese regalo. Fue espectacular para nosotros verlo y ver nuestra camiseta estar alrededor del mundo, lo mismo que va a pasar ahora que empiecen los partidos”, finalizó.