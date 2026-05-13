“Mi hijo necesitaba ayuda y no la tuvo”: papá del bebé que murió esperando ECMO en Bucaramanga

Hallan el cuerpo de un bebé de 6 meses en un contenedor de basura en el norte de Bogotá /Getty Images

Elio Cervantes, padre del bebé de 40 días de nacido que murió este lunes 11 de mayo tras no recibir atención médica oportuna en Bucaramanga, pidió justicia y aseguró que su hijo “fue víctima de la falta de humanidad en el sistema de salud”.

Según denunció el padre de familia, el menor padecía una malformación congénita cardiovascular y necesitaba atención urgente, pero al ser trasladado desde Málaga, Santander, de donde son oriundos, no fue recibido en una institución médica de Bucaramanga por inconvenientes relacionados con pagos y autorizaciones de la Nueva EPS.

“Mi hijo luchó hasta el último momento. Uno no entiende cómo dejan a un bebé esperando. Él necesitaba atención, necesitaba que lo ayudaran y no lo hicieron”, expresó entre lagrimas Cervantes.

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Elio Cervantes pidió que las autoridades investiguen lo ocurrido para que otras familias no tengan que atravesar una tragedia similar. “Lo que quiero es que esto no le pase a más familias”, expresó en medio del dolor por la pérdida del menor.

¿Qué dicen las autoridades en salud?

Frente al caso y teniendo en cuenta su visita este martes 12 de mayo en Bucaramanga, el agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, aseguró que se realizará una investigación para establecer responsabilidades y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“El bebé debe tener prioridad incluso por encima de los propios pagos”, afirmó Ospina, quien cuestionó que un niño con una condición cardíaca congénita tenga que ser remitido a otra ciudad lejos de su lugar de residencia para recibir atención especializada.

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El interventor señaló que las instituciones de salud deben actuar con “sensibilidad especial” frente a este tipo de emergencias y recalcó que la vida debe estar por encima de cualquier trámite administrativo o financiero.

Aunque reconoció que una malformación congénita cardiovascular representa un cuadro médico grave y con riesgo de mortalidad, insistió en que el caso debe esclarecerse “hasta las últimas consecuencias” para determinar si hubo fallas en la atención del menor.

El cuerpo del niño ya fue trasladado a Málaga donde se realizarán sus honras fúnebres.