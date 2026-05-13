Nueva EPS promete normalizar entrega de medicamentos en Santander antes de finalizar mayo

Este martes 12 de mayo en Bucaramanga, el agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, aseguró que antes de finalizar mayo se normalizaría entre el 90% y el 100% de la entrega de medicamentos en los puntos de dispensación operados por los proveedores como Offimedicas, Disfarma y Cafam.

Según explicó Ospina, durante los últimos cuatro días sostuvo reuniones con las empresas encargadas del suministro y distribución de medicamentos en Santander, con el fin de mejorar la atención a los usuarios de la EPS.

“El compromiso acordado es que en términos de ocho días los cumplimientos van a estar entre el 90 y el 100% en sus puntos de distribución”, afirmó.

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El funcionario indicó que municipios como Lebrija, Socorro y Bucaramanga hacen parte de los lugares donde se reforzará la dispensación de medicamentos, especialmente a través de Offimedicas.

El interventor de Nueva EPS señaló además que la prioridad será atender las fórmulas y tratamientos actuales de los pacientes, especialmente aquellos considerados urgentes o de uso cotidiano.

“Lo que vamos a proveer es lo actual, porque quizás alguien tenga receta de hace cuatro o cinco meses y quisiera tener su medicamento, pero hoy lo que privilegiaremos es lo agudo”, explicó.

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El agente interventor aseguró que la meta es que durante mayo la cobertura en la entrega de medicamentos supere el 95% con los operadores contratados.

Estas medidas impactarían a cerca de cinco millones de usuarios afiliados a la Nueva EPS en el país, incluyendo los pacientes de Santander.