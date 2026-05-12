“La renuncia me la pide Petro, no Quintero”: Jorge Iván Ospina responde a SuperSalud
El interventor de la Nueva EPS respondió a Daniel Quintero Calle tras petición de renuncia a agentes de EPS intervenidas por SuperSalud.
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