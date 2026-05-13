Confirman 29 casos de tuberculosis en cárcel de San Gil. Veeduría advierte riesgo por hacinamiento

La Secretaría de Salud de San Gil confirmó que actualmente hay 29 casos de tuberculosis en personas privadas de la libertad recluidas en la cárcel del municipio.

Según explicó el secretario de salud, Enrique Chaparro Martínez, los casos han sido detectados mediante protocolos de control y aislamiento activados desde 2025.

De acuerdo con el funcionario, 10 de los casos corresponden a internos diagnosticados el año pasado y que ya avanzan en la segunda fase de tratamiento, mientras que otros 12 fueron identificados en 2026 y permanecen en la primera etapa médica.

Además, recientemente ingresaron siete internos trasladados desde otros centros penitenciarios del país, quienes dieron positivo en pruebas PCR al momento de su llegada.

Lea también: “La renuncia me la pide Petro, no Quintero”: Jorge Iván Ospina responde a SuperSalud

Enrique Chaparro aseguró que los reclusos positivos permanecen separados entre 15 y 20 días mientras reciben tratamiento y dejan de ser contagiosos antes de ingresar a los patios comunes.

El secretario indicó que esta situación no es exclusiva de San Gil y que el aumento de casos se ha presentado en diferentes cárceles del país.

Podría interesarle: Reactivar o no el peaje de Rionegro, Santander: el debate por la doble calzada La Virgen-La Cemento

Las autoridades también descartaron, por ahora, medidas como el cierre de la cárcel o la suspensión del ingreso de nuevos internos. Sin embargo, insistieron en que continúan las jornadas de búsqueda activa y monitoreo permanente dentro del establecimiento penitenciario para evitar nuevos contagios.

Veeduría carcelaria denuncia hacinamiento

El veedor carcelario Hernando Mantilla cuestionó las declaraciones de la administración municipal y aseguró que en el penal no existen las condiciones reales para mantener aislados a los internos contagiados.

“Se habla de 29 internos contagiados y dice el secretario de salud de San Gil que todo está controlado porque los 29 internos están debidamente aislados. Eso es falso. Una cárcel pequeña donde incluso hay hacinamiento, no hay celda para cada interno, cómo van a dejar que los internos estén solos en las celdas porque no hay ningún otro espacio de aislamiento. Ellos estando en las celdas son focos de transmisión del mal”, señaló.