Mininterior: “Universidades Públicas no serán epicentro de vandalismo, ni de guerrilla”

Debido a los constantes enfrentamientos entre encapuchados e integrantes del UNDMO cerca de la Universidad Pedagógica, que, en varios de los casos, han terminado en desmanes que han afectado a los bogotanos, se han registrado varios pronunciamientos del distrito y gobierno nacional

En primer lugar, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo aseguró que quienes han destruido bienes públicos, intimidado a los ciudadanos, atacado a los funcionarios y violado las leyes, no son estudiantes de la Universidad Pedagógica. “Los estudiantes y los jóvenes son personas cumplidoras de la ley”, afirmó Restrepo.

El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, lideró una reunión interinstitucional con representantes del Ministerio Público, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación y directivas de la Universidad Pedagógica, con el propósito de abordar los hechos registrados en las últimas semanas en ese centro universitario.

“Las Universidades Públicas no serán epicentro de vandalismo, ni de guerrilla, ni de actos terroristas, ni de amenazas por parte de grupos paramilitares”, viceministro Rondón El viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos del Ministerio del Interior aseguró que se solicitará a la Fiscalía actuar con todo el peso de la ley para quienes han realizado amenazas en contra de la comunidad universitaria y el rector

El funcionario fue enfático al señalar que las Universidades Públicas son escenarios de construcción académica y de fortalecimiento democrático”.

Aseguró, que se realizará una reunión con la Fiscalía “sobre algunas denuncias muy concretas que tenemos de actores que quieren opacar, aprovecharse y sembrar terror en la universidad pública.

Los grupos armados y los grupos neonazis no tienen espacio ni en la capital ni en el país. Aquí no será mediante amenazas contra rectores o contra la comunidad universitaria como se pretenda ganar espacio político.

Frente a estas acciones, en el marco de la democracia y del Estado de derecho, actuaremos con todo el peso de la ley”. Rondón agregó que ya existen algunas personas individualizadas y que se ha solicitado a la Fiscalía actuar de manera articulada con los organismos de inteligencia.

De igual manera, sostuvo que se trabajará en la desestigmatización de las Universidades Públicas e hizo un llamado “a los funcionarios públicos para que desescalemos el lenguaje cuando nos refiramos a las Universidades Públicas”.

Además, anunció que se realizará un acto de desagravio a la Universidad Pedagógica como mensaje de tranquilidad, respeto y rechazo a cualquier forma de violencia.

Finalmente, el viceministro aseguró que se iniciarán mesas de trabajo con TransMilenio para avanzar en la discusión de una tarifa diferencial para estudiantes.