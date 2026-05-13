¿Qué es ser jurado de votación remanente y cómo saber si fue designado?

Este domingo, 31 de octubre, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales a nivel nacional. El objetivo de esta jornada de elecciones es que sean las mismas personas las encargadas de elegir al nuevo presidente de la República, o quienes disputaran una segunda vuelta.

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De acuerdo con lo anterior, la Registraduría Nacional a través de bases de datos suministradas por empresas, instituciones educativas, entidades públicas, etc, seleccionó a los jurados de votación de manera aleatoria.

“Una vez consolidada esta información, se realiza un sorteo electrónico aleatorio a través de un software en el cual se designan los jurados de votación”, menciona la Registraduría en su página web.

Cabe indicar que, según el Código Nacional Electoral vigente (Decreto 2241 de 1986), todo jurado de votación designado debe ejercer su deber como funcionario público y se le considera notificado si aparece dentro del listado oficial publicado por la entidad.

¿Cómo consultar si es jurado de votación para este 31 de mayo?

Para consultar si fue elegido como jurado de votación, usted podrá hacerlo mediante dos opciones

La primera es asistiendo de manera presencial a cualquier sede de la Registraduría y allí podrá evidenciar la publicación del nombramiento. Para la segunda opción solo necesitará de una herramienta tecnológica y acceso a internet:

Ingrese a www.registraduria.gov.co

Dé clic donde dice ‘Electoral’.

Deslice hasta la sección de ‘Trámites y Servicios’.

Selecciones la opción de ‘Consulta jurado de votación’.

Digite su número de documento de identidad en el espacio correspondiente.

De aceptar en ‘No soy un robot’ y clic en el botón que dice ‘Consultar’.

Por último, deberá aparecer un anuncio que le informa si ha sido designado o no como jurado de votación.

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Sin embargo, hay otro tipo de jurado de votación que está siendo designado por la misma entidad. Se trata de los jurados de votación remanente.

¿Qué es ser jurado de votación remanente?

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los jurados remanentes son aquellos ciudadanos que son seleccionados para sustituir a las personas que por motivo de fuerza mayor no puedan prestar este servicio el día de la elección.

Estas son las únicas justificaciones válidas para faltar a la jornada como jurado de votación. De lo contrario, se hará acreedor de una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, ya sea padre, madre o hijo/a.

Muerte de algún familiar cercano, que haya ocurrido el mismo día o tres días antes de la fecha de elecciones.

No ser residente en el lugar donde fue elegido como jurado.

Ser menor de 18 años.

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¿Cómo saber si fue designado como jurado de votación remanente?

Los ciudadanos pueden saber si son jurados remanentes a través de la misma página de la Registraduría, en la sección de consulta. Una vez detallen que fueron elegidos como jurados de votación, deberán fijarse si tienen puesto y mesa de votación.

De no tener estos datos, los ciudadanos deberán asistir a las capacitaciones y acudir al puesto de votación el domingo de elecciones, para saber si deben prestar el servicio.