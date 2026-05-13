“Ladrón”: Petro al presidente de Asofondos, Andrés Velasco por “expropiar” el ahorro pensional

Petro convoca reunión con banca privada por polémica en traslado de pensiones (créditos: Presidencia de la República y GettyImages)

Los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro contra la decisión del Consejo de Estado, de ponerle freno provisionalmente al traslado de 5 billones desde los fondos de pensiones privados a Colpensiones, parece no parar.

Y es que luego de la arremetida contra la decisión, el alto mandatario aprovechó un acto público para volver a cuestionar la decisión.

Desde el Cauca, el presidente Gustavo Petro afirmó que ordenó, como jefe de Estado, denunciar al magistrado que se opuso al traslado de los ahorros de los pensionados a Colpensiones, al considerar que ese hecho constituiría un delito.

Además, aseguró que también incurren en delitos los banqueros que no trasladen los ahorros que, según dijo, pertenecen a los trabajadores pensionados. El presidente los tildó de “ladrones”.

¿Qué dijo sobre el presidente de Asofondos?

“Ladrón”, así llamó el mandatario Gustavo Petro al presidente de Asofondos, Andrés Velasco por señalar que la acción del traspaso de ahorros a Colpensiones, es una renuncia del ahorro.

Lo llamó así desde Timbío-Cauca, tras confirmar también que demandará penalmente al magistrado Enrique Bedoya, por suspender provisionalmente el traspaso de recursos pensionales.

Reiteró en que el presidente de Asonfondos, está expropiando el ahorro de los trabajadores, decir que al pasarse de fondo de pensiones, un trabajador renuncia a sus ahorros.