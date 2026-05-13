Más de 70 damnificados por las inundaciones permanecen en un alojamiento temporal en Montería

Montería

En medio de las alertas por sequía y después de tres meses de las graves inundaciones que enfrentó Montería, el alcalde de esta ciudad, Hugo Kerguelén, confirmó que aún se mantiene activo un alojamiento temporal en esta sección del país, donde se encuentran 75 personas damnificadas.

Según lo precisado por el mandatario municipal, el alojamiento temporal estaría funcionando en el Coliseo de Ferias, en la vía Montería – Planeta Rica. En ese sentido, señaló que “ya se están trasladando”, en atención a la Feria de la Ganadería que ocupa el lugar para las diferentes actividades programadas para el mes de junio de 2026.

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Cabe recordar que, el alcalde de Montería ha insistido en que la crisis ha desbordado toda capacidad de respuesta en el territorio. Sin embargo, ha señalado que en la ciudad se ha desplegado maquinaria amarilla para atender los puntos críticos por inundación, con la finalidad de que las familias retornen a espacios seguros.

“Esta maquinaria hoy está al servicio de la gente. Seguimos trabajando sin descanso para recuperar vías, mejorar la movilidad y atender puntos críticos. Nuestro compromiso es seguir llegando a los barrios con soluciones reales”, expresó el mandatario.

“Estas acciones no solo permiten mejorar las condiciones de movilidad, también ayudan a prevenir emergencias y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Vamos a continuar avanzando en más sectores de Montería”, agregó.

Estos habrían sido los puntos intervenidos:

Según la administración municipal, “en cuanto a limpieza de canales, se reportó la intervención acumulada de 1.170 metros lineales en el canal del barrio El Níspero, colindante al humedal Berlín, una labor clave para mejorar el drenaje y reducir riesgos asociados a las lluvias. Asimismo, se informó que las intervenciones viales alcanzan un acumulado de 3.838,9 metros lineales, equivalentes a cerca de 4 kilómetros de vías recuperadas, beneficiando a diferentes sectores de la Comuna 1”.

Al tiempo, se informó que “en los barrios El Dorado y Vallejo, se han intervenido más de 1.500 metros lineales de canales mediante trabajos ejecutados con el Banco de Maquinaria de Alquiler para la atención de la emergencia, con el propósito de mejorar el drenaje, facilitar la evacuación de aguas y reducir riesgos por acumulación de sedimentos. Además de la intervención vial de 1.007 metros lineales en Los Colores y 858 metros en La Palma”.

Las vías de los barrios intervenidos serían las siguientes:

El Níspero: 1.523,5 metros lineales.

Las Navarras: 1.194,9 metros lineales.

La Vid: 141,7 metros lineales.

Los Ébanos: 541,9 metros lineales.

Villa Nazaret: 323,9 metros lineales.

Portal I: 113 metros lineales.